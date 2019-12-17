Sporda 2019 böyle geçti (12)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

Yılın son ayı aralıkta Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti.

WADA'nın İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan merkezindeki yönetim kurulu toplantısının ardından WADA Sözcüsü James Fitzgerald, Rusya'nın global çaptaki büyük spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.

Karara göre Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Rus sporcular, doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020'ye katılabilecek. Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek.

Altın Top ödülü Messi'ye

France Football dergisi tarafından yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.

Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı.

2019 yılının Aralık ayında sporda şu ana kadarki önemli gelişmeler şöyle:

1 Aralık:

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem T23 kategorisi erkekler 81 kiloda altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Şampiyonada Talha Ahmet'in ardından T21 kategorisi erkekler 81 kiloda Doğukan Coşar da altın madalya kazandı.

2 Aralık:

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibi, Lionel Messi oldu.

4 Aralık:

Emre Sakçı, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak, Türkiye'ye bu stil ve mesafede ilk madalyasını kazandırdı.

7 Aralık:

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa üçüncüsü oldu. İskoçya'nın Glasgow kentindeki organizasyonda Ümitcan, 22.38'lik derecesiyle açık yaş Türkiye rekorunu kırıp gümüş madalya kazandı.

8 Aralık:

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı.

9 Aralık:

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti.

12 Aralık:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada tamamladı.

13 Aralık:

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı.

15 Aralık:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Antrenör Eğitimi Yönetmeliği" ile "Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliklerin çözüm odaklı ve kapsayıcı temelli olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız." ifadesini kullandı.

16 Aralık:

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.

(Son)

Kaynak: AA