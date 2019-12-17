Sporda 2019 böyle geçti (11)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

Sporda 2019 yılının kasım ayında A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmaya hak kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi.

Elemelerdeki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenen milliler, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.

Rakipler belli oldu

EURO 2020 kura çekimi, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı.

ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan A Milli Futbol Takımı, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez mücadele edecek.

Hamilton 6. şampiyonluğuna ulaştı

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Lewis Hamilton, şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışı takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın 4.148 saniye gerisinde 2. sırada bitiren Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton, son iki ayak öncesi kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaştı.

Yılın 11. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

3 Kasım:

Tekvandoda İtalya'da 1-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım altın madalya elde ederken, Zeliha Ağrıs gümüş, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş bronz madalya aldı.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı. Kibet, 2.09.44'lük derecesiyle parkur rekorunun da yeni sahibi oldu.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen 2019 WTA Finalleri'ni, 8 numaralı seribaşı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty kazandı.

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Lewis Hamilton, şampiyonluğu garantiledi. Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı. Lewis Hamilton, 5. cepten başladığı mücadelede, yarışı takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın 4.148 saniye gerisinde 2. sırada bitirdi. Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton, son iki ayak öncesi kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etti.

4 Kasım:

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Hırvatistan'da düzenlenen Yelken Laser Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Yalçın Çitak, 19 yaş altında ikinci oldu.

5 Kasım:

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı oldu. Sepil, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

6 Kasım:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını kaybetti.

7 Kasım:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve son 32 turuna çıkma şansını yitirdi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor, konuk olduğu Rusya temsilcisi Krasnodar'a 3-1 yenildi. Bu sonuçla bordo-mavili ekip, son 2 hafta öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

9 Kasım:

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.

10 Kasım:

Teniste, kadın milli takımlar düzeyinde yapılan FED Kupası'nı, Avustralya'yı 3-2 yenen Fransa kazandı. 16 yıllık FED Kupası hasretine son veren Fransa, 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Turkish Airlines Open 2019 uluslararası golf turnuvasında İngiliz Tyrrell Hatton şampiyon oldu.

14 Kasım:

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. H Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.

Moto GP'de 3 dünya şampiyonluğu olan İspanyol pilot Jorge Lorenzo, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

17 Kasım:

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Finalde Rusya'yı 45-34 mağlup eden milliler, Gençler Dünya Kupaları'nda altın madalya kazanan ilk takım oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendi. EURO 2020'ye katılmayı bir önceki maçta İzlanda mücadelesinde garantileyen A Milli Takım, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Yunan Stefanos Tsitsipas, Avusturyalı Dominic Thiem'i 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Tsitsipas, ATP Finalleri'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

20 Kasım:

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi.

22 Kasım:

Kayserispor Kulübünde 7 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesi Berna Gözbaşı başkan adaylığını açıkladı. Yönetim kurulu, oy birliğiyle Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı seçti. Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

23 Kasım:

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Finalde İtalya'ya 5-2 mağlup olan milli takım, A klasmanına yükseldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası'nı, finalde River Plate'yi 2-1 yenen Flamengo kazandı. Libertadores Kupası'nın 60 yıllık geçmişinde ilk kez bir final maçında Brezilya'dan Flamengo ve Arjantin'den River Plate takımları karşı karşıya geldi. Güvenlik sebebiyle Şili'den alınarak Peru'ya verilen final maçı Monumental de Lima Stadı'nda oynandı.

24 Kasım:

İspanya, teniste ev sahipliğini yaptığı Davis Kupası'nı, finalde Kanada'yı mağlup ederek kazandı.

27 Kasım:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.

30 Kasım:

Antalya'da 26-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimi yapıldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile 4'er takımlı 6 grup ortaya çıktı. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

(Sürecek)

Kaynak: AA