Sporda 2019 böyle geçti (10)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

Sporda 2019 yılının Ekim ayında Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da düzenlendi.

Milli sporcu İbrahim Çolak, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ABD'li Simone Biles, madalya sayısını 21'e çıkararak Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan kadın sporcu unvanını elde etti.

Yılın 10. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

3 Ekim:

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından İstanbul'da organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni yapıldı.

4 Ekim:

17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, 52.16'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

6 Ekim:

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni yapıldı. Törende farklı branşlarda dereceye giren sporculara ve sponsorlara ödül verildi. Kapanış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

8 Ekim:

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Ferhat Arıcan, Nazlı Savranbaşı'nın ardından genel tasnifte olimpiyat kotası alan ikinci milli sporcu oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Simone Biles, Jade Carey, Kara Eaker, Sunisa Lee ve Grace McCallum'dan oluşan ABD Kadın Milli Takımı, 172,330 puanla üst üste 5. dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 21'e (15 altın, 3 gümüş, 3 bronz) çıkaran Biles, böylece Rus Svetlana Khorkina ile paylaştığı Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan kadın sporcu unvanını tek başına ele geçirdi.

9 Ekim:

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA aldı.

10 Ekim:

İran'da kadınların ilk defa normal bir şekilde bilet alıp stada gitmelerine izin verildiği maçta İran, rakibi Kamboçya'yı gol yağmuruna tutarak sahadan 14-0 galip ayrıldı.

12 Ekim:

Milli sporcu İbrahim Çolak, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen maratona katılan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saat barajının altında tamamlayan ilk sporcu oldu. Kipchoge'un rekoru yarışın resmi müsabaka sayılmaması ve yarışa önde başlayan yönlendirici olması gerekçeleriyle Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından resmi dünya rekoru sayılmadı.

13 Ekim:

Rusya'da Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya aldı ve dünya şampiyonu oldu. 51 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 81 kilo finalinde milli sporcu Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva'ya mağlup olarak podyumun ikinci basamağına çıktı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ahmet Önder, gümüş madalya kazandı. Önder, 14.983 puanla Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

14 Ekim:

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United, Real Madrid ve Juventus'un yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda sergilediği performansla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 34 yaşındaki Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Ukrayna filelerini havalandırdı ve kariyerinde 7. kez "dalya" dedi.

15 Ekim:

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

18 Ekim:

İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"nun ertelendiğini duyurdu.

19 Ekim:

Eski milli oyuncu Colin Kazım'ın da forma giydiği Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) takımlarından Veracruz oyuncuları, Tigres ile karşılaştıkları mücadelenin başında maaşlarını alamadığı için yönetimi protesto ederken rakip futbolcular 2 gol attı.

20 Ekim:

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.

23 Ekim:

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Lig Komitesi, Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık'ta oynanacağı açıkladı.

26 Ekim:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı divan kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç'tan aldı.

28 Ekim:

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

29 Ekim:

UEFA, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattı.

30 Ekim:

Nepalli dağcı Nirmal Purja, dünyanın en yüksek 14 zirvesine 189 günde tırmanarak Güney Koreli dağcı Kim Chang-ho'nun 2013'te elde ettiği 10 ay 6 günlük rekoru kırdı.

(Sürecek)

Kaynak: AA