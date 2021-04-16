Sporcusu korona virüse yakalanan Rally Cycling Takımı Tur'dan çekildi
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Sporcusu korona virüse yakalanan Rally Cycling Takımı Tur'dan çekildi

Sporcusu korona virüse yakalanan Rally Cycling Takımı Tur'dan çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tüm hızıyla sürerken, bir sporcusu korona virüse yakalanan Rally Cycling Takımı kendi isteği ile yarıştan çekildi.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tüm hızıyla sürerken, bir sporcusu korona virüse yakalanan Rally Cycling Takımı kendi isteği ile yarıştan çekildi.

Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve Yarış Direktörü Berat Alphan, Fethiye - Marmaris startından önce bir açıklama yaparak, "Çok sıkı sağlık önlemleri almamamıza rağmen bir sporcusunda COVID 19 vakası görülmesi üzerine Rally Cycling takımı turdan çekildi" dedi. Alphan'ın bu açıklamasından sonra ABD takımı sosyal medya üzerinden, "Görülen lüzum üzerine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndan çekildik, yapacak bir şey yok" mesajını paylaştı.

Turun kalan etaplarını da değerlendiren Berat Alphan, "Salgına rağmen bu turun startını verdik. Konya'dan Marmaris gelene kadar mükemmel etapları mükemmel finişleri geride bıraktık. Pazar günü Kuşadası'nda turumuz sonlanacak. Her şeyiyle mükemmel bir organizasyonu daha bitirmenin mutluluğu içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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