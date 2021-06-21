Sporcumuzdan Bisiklette Türkiye İkinciliği

Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası'nda 40 takımdan farklı kategorilerden 645 sporcu, üç gün süren yarışlarda derece elde edebilmek için pedal çevirdi.

Konya Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden Mustafa Kollu, Yıldız Erkekler B Kategorisinde mücadele verdiği şampiyonada, zamana karşı yarışlarında başarılı bir müsabaka çıkararak Türkiye ikincisi oldu.

Kaynak: Habermetre