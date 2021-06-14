Sporcumuz Zeynep Aydın Türkiye 3.'Sü Oldu
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Sporcumuz Zeynep Aydın Türkiye 3.'Sü Oldu

Sporcumuz Zeynep Aydın Türkiye 3.'Sü Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

14-06-2021 08: 56: 05 20Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Aydın, Spor Tırmanış Küçükler C-D-E Boulder Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3. 'sü oldu.

14-06-2021 08: 56: 05 20

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Aydın, Spor Tırmanış Küçükler C-D-E Boulder Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3. 'sü oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler C-D-E Boulder Türkiye Şampiyonası hafta sonu Isparta'da gerçekleştirildi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanma Duvarı'nda yapılan şampiyonaya Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü 11 sporcu ile katıldı.

Şampiyonada Küçük Kızlar D Kategorisinde Zeynep Aydın Türkiye 3. 'sü olurken Küçük Erkekler E kategorisinde Abdullar Yürgüç Türkiye 6. 'sı ve Küçük Kızlar E kategorisinde İrem Kafalı Türkiye 5. 'si oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları ve Antrenör İrem Selen Kafalı'yı tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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