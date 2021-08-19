Sporcumuz Türkiye 3.'Sü Oldu
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Sporcumuz Türkiye 3.'Sü Oldu

Sporcumuz Türkiye 3.'Sü Oldu
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19-08-2021 09: 14: 45 38Nevşehir Belediyesi sporcusu Ramazan Yolalan U16 Türkiye Şampiyonası Cirit Atmada Türkiye 3. 'sü oldu.

19-08-2021 09: 14: 45 38

Nevşehir Belediyesi sporcusu Ramazan Yolalan U16 Türkiye Şampiyonası Cirit Atmada Türkiye 3. 'sü oldu.

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonu'nca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması sona erdi.

Erkekler ve kızlar kategorilerinde organize edilen yarışlar, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Yarışların cirit atma kategorisinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ramazan Yolalan 25. 91'lik derecesiyle Türkiye 3. 'sü oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ramazan Yolalan ve Antrenörü Hakan Köstekçi'yi tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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