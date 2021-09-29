SPORCUMUZ DÜNYA KUPASINDAN İKİNCİLİK ÖDÜLÜYLE DÖNDÜ

KIRŞEHİR (Habermetre) - Kırşehir Belediyesi GSK sporcusu Sefa Köksal Dünya Kupası Kick Boks Turnuvası'nda ikincilik ödülünü aldı16-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Macaristan'ın Başkenti Budapeşte' de yapılan Kick Boks Dünya Kupası'ndaMilli Takımımız adına karşılaşmalara çıkan Kırşehir Belediyesi GSK sporcusu Sefa Köksal 63, 5 Kg Low Kick'te çıktığı 5 karşılaşmada Rus, Bosna Hersek, Moldova ve Özbekistanlı rakiplerine karşı galip gelerek finalde mağlup olduğu Ukraynalı rakibinin ardından ikinci oldu. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, 16-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Macaristan'ın Başkenti Budapeşte' de yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda "Milli Takımımız 2 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz Madalya toplamda 9 Madalya kazandı. Kırşehir Belediyesi GSK sporcusu kardeşimiz Sefa Köksal da 63, 5 Kg Low Kick'te çıktığı karşılaşmalarda Dünya ikinciliği ödülünü alarak bizleri gururlandırdı. Karşılaşmalara katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı ve teknik heyeti kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

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