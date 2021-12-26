NEVŞEHİR (Habermetre) - Sporcumuz Avrupa Rekoru Kırdı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca, Gençler Okullararası Türkiye Halter Şampiyonası'nda silkme de 163 kg kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Okullararası Türkiye Halter Şampiyonası Isparta'da gerçekleştirildi.

Şampiyona da Yıldızlar kategorisinde olmasına karşın Gençler kategorisinde mücadele eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve Ahi Evran M. T. A. L öğrencisi Yaşar Karaca, koparmada 123 kg, silkmede 163 kg ve toplamda 286 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Karaca, silkmede kaldırdığı 163 kg ile ise Yıldızlar kategorisinde Avrupa rekoru kırdı.

Elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa rekoru ile Yıldızlar Türkiye Halter Milli Takımı'na seçilen Yaşar Karaca, 2022 yılında Meksika'da düzenlenecek olan Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, katıldığı şampiyonada kendisinden üst yaştaki sporcular arasından sıyrılarak Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa rekoru kıran Yaşar Karaca'yı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Burak Erdoğan'ı tebrik etti.

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