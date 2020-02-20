: Sporcuların kar üstündeki voleybol keyfi

20.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:47

Erzurum'da devam eden Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları kapsamında gerçekleştirilen kar voleybolu, renkli görüntülere sahne oldu.

Koç Holding ana sponsorluğunda, Koç Topluluğu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Palandöken'de sürdürülen organizasyonda, kar voleybolu turnuvası düzenlendi.

Üniversite öğrencilerden oluşan ve 8 erkek ile 5 kadın takımının katıldığı turnuvada, takımlar birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

Kar üstünde oynanması nedeniyle sporcuların zorlandığı müsabakada, sahada ilginç ve kar üstünde oynanmasıyla renkli görüntüler yaşandı.

Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları Genel Koordinatörü Levent Mergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin güzel şekilde sürdüğünü söyledi.

Festivalin yeniliklerinden birinin de karda voleybol olduğunu ifade eden Mergen, "Festival her yıl olduğu gibi bu sene de keyifli sürüyor. Üniversitelerimiz ve sporcularımız bu festivale artık hazırlanarak geliyor ve işin ciddiyetini bilerek geliyor." dedi.

Mergen, öğrencilerin organizasyondaki konser gibi eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlendiğini anlattı.

Geçmişteki üniversite festivallerinin gençlerin açısından pek iyi olmadığını dile getiren Mergen, şunları kaydetti:

"Ama bu festivalde gençlerimiz maç oynuyor ve eğlenceli etkinliklere katılıyor. Dopdolu bir festival olduğu için artık sporcu ve üniversiteler daha ciddi bakıyor ve daha fazla katılım oluyor. Bunun yanında kar voleybolu dünyada ve Avrupa'da son 15 senede yapılıyor ama Türkiye'ye 4-5 yıl önce ilk Kayseri Erciyes'e geldi. Kar voleybolun önü çok açık ve kış olimpiyatlarına da katılacaktır. "

Organizasyon, 23 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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