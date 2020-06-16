Sporcuların kaldığı sosyal tesiste feci yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sporcuların kaldığı sosyal tesiste feci yangın

Erzurum'da sporcuların kaldığı Harput Kapı Sosyal Tesislerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sporcuların kaldığı sosyal tesiste feci yangın
16.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:03

Erzurum'da sporcuların kaldığı Harput Kapı Sosyal Tesislerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, tesis kısa sürede tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre saat 10.00 sıralarında Palandöken İlçesi, Çat yolu üzerinde ki Harput Kapı Sosyal Tesislerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tesislerin çatısından çıkan dumanın ardından bina kısa sürede tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdüğü sırada ise binanın çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti Haber
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Haber
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok...
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Sporcuların kaldığı sosyal tesiste feci yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 12:13:12. #1.15#
title