Sporcularımızdan Güreşte ve Atletizmde 3 Madalya

KAYSERİ (Bültenler) - Kayseri'de düzenlenen ve 70 takımdan 336 sporcunun katıldığı U23 Greko-romen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda sporcular kilolarında derece elde edebilmek için mindere çıktı.

Şampiyonada şehrimizi ve Konya Büyükşehir Belediyespor'u başarıyla temsil eden 55 kiloda Ömer Halis Recep, çıktığı tüm müsabakaları kazanarak altın madalyanın sahibi olurken şampiyonda mücadele eden bir diğer Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi 67 kiloda Furkan Yıldız ise üçüncülük maçında rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

ATLETİZMDE ÜÇÜNCÜLÜK

Öte yandan Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu Yarışlarında Konya'yı temsil eden Büyükşehir Belediyesporlu Hakan Çoban 10 kilometre yarışında bronz madalya kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.

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