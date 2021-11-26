SPORCULARIMIZA İSRAİL'DE BAŞARILAR DİLERİZ!
WDSF World Championship-Junior 2 Standard (WDSF Dünya Şampiyonası Yıldızlar 2 Standard) 27 Kasım 2021 tarihinde İsrail'in Rishon Le Zion kentinde yapılacaktır.
WDSF World Championship-Junior 2 Standard (WDSF Dünya Şampiyonası Yıldızlar 2 Standard) 27 Kasım 2021 tarihinde İsrail'in Rishon Le Zion kentinde yapılacaktır.
Ülkemizi temsilen yarışacak olan Yiğit Seğmen AKGÜL & Başak OKYAY sporcu çiftimize başarılar dileriz.
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