SPORCULARIMIZA İSRAİL'DE BAŞARILAR DİLERİZ! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPORCULARIMIZA İSRAİL'DE BAŞARILAR DİLERİZ!

Habermetre - Haberler | Toplum
SPORCULARIMIZA İSRAİL'DE BAŞARILAR DİLERİZ!

WDSF World Championship-Junior 2 Standard (WDSF Dünya Şampiyonası Yıldızlar 2 Standard) 27 Kasım 2021 tarihinde İsrail'in Rishon Le Zion kentinde yapılacaktır.

WDSF World Championship-Junior 2 Standard (WDSF Dünya Şampiyonası Yıldızlar 2 Standard) 27 Kasım 2021 tarihinde İsrail'in Rishon Le Zion kentinde yapılacaktır.

Ülkemizi temsilen yarışacak olan Yiğit Seğmen AKGÜL & Başak OKYAY sporcu çiftimize başarılar dileriz.

Haber Okunma Sayısı: 20

GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title