SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ!..
4 Aralık 2021 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek olan WDSF Breaking (Break Dans) Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen yarışacak sporcularımız;
4 Aralık 2021 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek olan WDSF Breaking (Break Dans ) Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen yarışacak sporcularımız; Oğuzhan KARADEMİR, Furkan YILMAZ, Cemre Ece KOZBAY ve Setenay KARADAŞ BAYLAN'a
4 Aralık 2021 tarihinde Almanya'nın Pforzheim şehrinde yapılacak olan WDSF Yetişkinler Latin Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen yarışacak olan sporcularımız; Özgün DOĞAN & Ece UZUNALİOĞLU ve Ahmet Emre KARAAL & Ece CAYMAZ'a
4 Aralık 2021 tarihinde Litvanya'nın Vilnius şehrinde yapılacak olan WDSF Yıldızlar 2 On Dans Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen yarışacak olan sporcularımız; Arsen YÜKSEL & Alev ŞAİR'e
4 Aralık 2021 tarihinde Belarus'un Minsk şehrinde yapılacak olan WDSF Gençler On Dans Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen yarışacak olan sporcularımız; Ahmet Tuna DUMANOĞLU & Defne SARÇIN'a
Başarılar dileriz.
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GİRİŞ
GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU
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