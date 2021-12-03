SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ!..

4 Aralık 2021 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek olan WDSF Breaking (Break Dans ) Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen yarışacak sporcularımız; Oğuzhan KARADEMİR, Furkan YILMAZ, Cemre Ece KOZBAY ve Setenay KARADAŞ BAYLAN'a

4 Aralık 2021 tarihinde Almanya'nın Pforzheim şehrinde yapılacak olan WDSF Yetişkinler Latin Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen yarışacak olan sporcularımız; Özgün DOĞAN & Ece UZUNALİOĞLU ve Ahmet Emre KARAAL & Ece CAYMAZ'a

4 Aralık 2021 tarihinde Litvanya'nın Vilnius şehrinde yapılacak olan WDSF Yıldızlar 2 On Dans Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen yarışacak olan sporcularımız; Arsen YÜKSEL & Alev ŞAİR'e

4 Aralık 2021 tarihinde Belarus'un Minsk şehrinde yapılacak olan WDSF Gençler On Dans Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen yarışacak olan sporcularımız; Ahmet Tuna DUMANOĞLU & Defne SARÇIN'a

Başarılar dileriz.

Haber Okunma Sayısı: 28

GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet