"Sporcularımız olimpiyatlara emin adımlarla ilerliyor"

17.08.2019 17:42

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Atletizm Milli Takımı'nın kampını ziyaret ettiklerini belirterek, "Sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla hızlı şekilde devam ediyor. Biz de onlara destek olmak için çalışıyoruz." dedi.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kampa giren Atletizm Türk Milli Takımı'nı ziyaret eden TAF Başkanı Fatih Çintimar, daha sonra sporcu ve gazetecilerle yemekte bir araya geldi.

Fatih Çintimar, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un kamp yapmak için ideal hava şartlarına ve imkana sahip olduğunu söyledi.

Takıma destek olmak için kente geldiğini ifade eden Çintimar, "Hem 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hemde daha sonraki yarışmalara hazırlanmak için kamplarımız Erzurum'da devam edecek. Yükseklik ve havanın sıcaklıklığı anlamında Erzurum Türkiye'nin en ideal yeri." diye konuştu.

Sporcuların gösterdiği başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Çintimar, şunları kaydetti:

"Kenya'da kamp yapan sporcularımız da buraya kamp yapmaya gelecek. Hedefimiz Erzurum'da bu kampları devam etmesi ve Türk atletizminin değerini yükseltmek. Daha çok mesafe var. Atletizmde dünyanın zirvesine çıkmamız için her gün biraz daha çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla hızlı şekilde devam ediyor. Biz de onlara destek olmak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA