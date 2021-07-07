Sporcularımız Mersin'den Şampiyonlukla Dönüyor

Sporcularımız Mersin'den Şampiyonlukla Dönüyor Nevşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcularının da bulunduğu Nevşehir U18 Atletizm Takımı, Mersin'de düzenlenen İller Arası Bayrak Takım Koşusu'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Sporcularımız Mersin'den Şampiyonlukla Dönüyor

Nevşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcularının da bulunduğu Nevşehir U18 Atletizm Takımı, Mersin'de düzenlenen İller Arası Bayrak Takım Koşusu'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcularımız yarışlarda şampiyonluk kupası ile birlikte iki altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 6. İller Arası Bayrak Takım Yarışmaları Mersin'de yapıldı.

63 takımdan 255 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Nevşehir U18 Atletizm Takımı'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları Yasin Alan ve Serap Çelik'te koştu.

Yarışlarda Nevşehir Türkiye 1. 'si olarak büyük bir başarıya imza atarken sporcularımız Mersin'den iki altın madalya ile döndü.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi ve genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Habermetre