Sporcularımız Mersin'den Şampiyonlukla Dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sporcularımız Mersin'den Şampiyonlukla Dönüyor

Sporcularımız Mersin'den Şampiyonlukla Dönüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Sporcularımız Mersin'den Şampiyonlukla Dönüyor Nevşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcularının da bulunduğu Nevşehir U18 Atletizm Takımı, Mersin'de düzenlenen İller Arası Bayrak Takım Koşusu'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Sporcularımız Mersin'den Şampiyonlukla Dönüyor

Nevşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcularının da bulunduğu Nevşehir U18 Atletizm Takımı, Mersin'de düzenlenen İller Arası Bayrak Takım Koşusu'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcularımız yarışlarda şampiyonluk kupası ile birlikte iki altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 6. İller Arası Bayrak Takım Yarışmaları Mersin'de yapıldı.

63 takımdan 255 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Nevşehir U18 Atletizm Takımı'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları Yasin Alan ve Serap Çelik'te koştu.

Yarışlarda Nevşehir Türkiye 1. 'si olarak büyük bir başarıya imza atarken sporcularımız Mersin'den iki altın madalya ile döndü.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi ve genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Diego Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sporcularımız Mersin'den Şampiyonlukla Dönüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 18:18:19. #1.16#

title