Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır, 7 yaralı
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Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır, 7 yaralı

05.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:09
Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır, 7 yaralı

İSTANBUL'dan Antalya'ya Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na giden atletizm sporcularını taşıyan minibüs Burdur'da kaza yaptı.

İSTANBUL'dan Antalya'ya Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na giden atletizm sporcularını taşıyan minibüs Burdur'da kaza yaptı. Kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Burdur Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan, Antalya'da 6 Mart Cumartesi günü yapılacak Spor Toto Türkiye Yürüyüş yarışmasında mücadele edecek sporcuları taşıyan Ersin İ. (45) yönetimindeki 34 LNT 838 plakalı minibüs, Burdur Organize Sanayi Kavşağı'na geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Ersin İ. ile sporcular E.B. (15), T.E. (15), Ş.Ş. (16), O.B. (16), D.B. (16) ve M.Y.A. (18) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.Ş., buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Kazadan yara almadan kurtulan antrenör Orhan Avcı, "Afyon'da iki saat önce mola vermiştik. Nasıl olduğunu anlayamadım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. 5 saniye içinde birden araba dönmeye başladı. Refüje çarptıktan sonra araba dönmeye başladı. Zaten çocuklar uyumuyordu. Sohbet ediyorlardı. Nasıl oldu anlayamadık. Sohbet ede ede geliyorduk" dedi.


- Burdur
Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır, 7 yaralı
Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır, 7 yaralı
Sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1'i ağır, 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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