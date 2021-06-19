Sporculardan Slovenya ve Beykoz'da aynı gün 3 madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sporculardan Slovenya ve Beykoz'da aynı gün 3 madalya

Sporculardan Slovenya ve Beykoz'da aynı gün 3 madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

13 Haziran Pazar günü İstanbul'da düzenlenen Turkcell Granfondo İstanbul yarışında kadınlarda Buse Özlem, erkeklerde ise Ozan Özlem mücadele ettikleri 44 kilometrelik parkurda, kategorilerinde podyumun zirvesinde yer aldı.

13 Haziran Pazar günü İstanbul'da düzenlenen Turkcell Granfondo İstanbul yarışında kadınlarda Buse Özlem, erkeklerde ise Ozan Özlem mücadele ettikleri 44 kilometrelik parkurda, kategorilerinde podyumun zirvesinde yer aldı. Slovenya'da eş zamanlı olarak düzenlenen UCI Granfondo Dünya Serisi yarışı Maraton Franja'da da Mutlu Erçevik'in kategorisinde birinci olduğu kaydedildi.

23 Mayıs Pazar günü sezonun ilk yarışına Bodrum Halikarnas Granfondo yarışında ISS Turkey Cycling takımından 5 sporcu katıldı. 56 km'lik kısa parkur yol yarışında Master Kategori'de Ozan Özlem birinciliği elde etti.  Aynı parkurda 17-18 yaş gençler klasmanında mücadele eden Ayhan Oksak ise 3'üncü sırayı elde ederek podyuma çıkan diğer sporcu oldu. 103 kilometrelik ilk uzun parkur yarışında ise Master Kategoride Mutlu Erçevik podyumun zirvesinde yer alarak 1'inci oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Aytaç Kara Burak Yılmaz Yiğit Şardan Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sporculardan Slovenya ve Beykoz'da aynı gün 3 madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.06.2021 10:48:00. #1.13#

title