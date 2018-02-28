Sporculardan Müdür Dilberoğlu'na Ziyaret
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Sporculardan Müdür Dilberoğlu'na Ziyaret

Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Mardin’de yapılan Masa Tenisi Anadolu Yıldızlar Ligi Bölge Şampiyonasında üçüncü olan Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Sporculardan Müdür Dilberoğlu'na Ziyaret

Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Mardin'de yapılan Masa Tenisi Anadolu Yıldızlar Ligi Bölge Şampiyonasında üçüncü olan Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Müdür Dilberoğlu ile makamında bir süre sohbet eden sporcular, vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Müdür Dilberoğlu ise, ziyarette bulunan sporculara hediye verdi.

Emniyet Müdürlüğü giriş katında bulunan 'Şehitler köşesinde' şehitlerimizin fotoğraflarını görüp duygu dolu anlar yaşayan sporculara Müdür Dilberoğlu tarafından bilgi verildi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - HAKKARİ

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