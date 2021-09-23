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Sporculara malzeme yardımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sporculara malzeme yardımı yapıldı

Atletizm branşında sezon başından itibaren büyük başarılara imza atan altyapı sporcularına spor malzeme yardımı yapıldı.

Atletizm branşında sezon başından itibaren büyük başarılara imza atan altyapı sporcularına spor malzeme yardımı yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atletizm branşında alt yapıda büyük başarılar sağlayan, Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü, Maraton Spor Kulübü ve Erciyes Doruk Spor Kulübü sporcularına malzeme desteği verildi.

Malzeme dağıtımında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporcularımıza her daim destek vermeye devam edeceğiz. Bu desteklerimiz gerek malzeme, gerekse de modern tesis kazandırmayla devam edecek. Sizlerin daha iyi şartlarda spor yapmanız konusunda her türlü imkanı sağlamak için çalışıyoruz. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Sizler, bugüne kadar büyük başarılara imza atarak bizleri birçok kez gururlandırdınız. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda da büyük başarılara imza atarak, tüm ülkemizi sevince boğacaksınız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, açıklamanın ardından sporculara spor malzemelerini verdi. - KAYSERİ

Sporculara malzeme yardımı yapıldı

Sporculara malzeme yardımı yapıldı

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