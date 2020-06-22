Sporcular, salonlarda çalışmalara kontrollü başladı
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Sporcular, salonlarda çalışmalara kontrollü başladı

Sporcular, salonlarda çalışmalara kontrollü başladıMERSİN'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, antrenörler eşliğinde yeni normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Sporcular, salonlarda çalışmalara kontrollü başladı
22.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:42

Sporcular, salonlarda çalışmalara kontrollü başladı

MERSİN'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, antrenörler eşliğinde yeni normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda ara verilen çalışmalar, kontrollü şekilde başladı. Aylar sonra açılan salonlar, dezenfekte edilerek güvenli hale getirildi. Sporcular, ateşi ölçüldükten sonra salona alınırken, girişte el dezenfektanı da kullanılıyor. Salon içerisinde ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek antrenmanlar yapılıyor.

SOSYAL MESAFELİ ANTRENMAN

Taekwondo Mmilli Takımı Antrenörü Ercan AldemiAr, "Salonlarımız 16 Mart'ta antrenmanlara kapatıldı. Bizler online olarak antrenörlerimizin eşliğinde evde antrenmanlarımıza devam ettirdik. Bu 3 aylık süre hem bizler, hem de çocuklar için verimsiz geçti. Yeni normalleşme dönemi ile birlikte salonlarımız açıldı. Salonumuz açılmadan önce dezenfekte edildi. Kapıda ateş ölçme cihazı ve el dezenfektanı mevcut. Salonumuz 180 metrekare, 10 metrekareye bir sporcu düşmek üzere 18 sporcu ile çalışıyoruz. Pandemiden önce salonumuzda 70-80 sporcu ile çalışıyorken şu an 18 sporcu ile günde 3-4 seans yapıyoruzö dedi.

'SPORCULARI SALONA RANDEVU SİSTEMİ İLE ALIYORUZ'

Atıcılık Antrenörü Ferhat Geçim ise yeni döneme göre hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Geçim, 'Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından bize gönderilen talimatnameye bağlı olarak salonlarımıza kavuştuk. Salonumuzun girişinde ateş ölçer ve dezenfektan mevcut. Sporcular arasında sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Sporcuları salona randevu sistemi ile alıyoruz. Çalışmalarımız koronavirüs tedbirleri çerçevesinde devam ediyorö diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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