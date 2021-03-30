Sporcular korona virüs çıkınca hükmen yenik sayıldı

3 oyuncusu dışında tüm sporcularının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Yalıkavakspor, EHF Avrupa Kupası'ndan elendi.

3 oyuncusu dışında tüm sporcularının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Yalıkavakspor, EHF Avrupa Kupası'ndan elendi. Sezon boyunca hem ligde hem Avrupa Kupas'ında fırtına gibi esen kızlar korona virüs nedeniyle ilk kez çıktığı Avrupa yolculuğundan elendi.

Bu sezon Kadınlar Hentbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve EHF Avrupa Kupası'nda oynadığı tüm maçları kazanan Yalıkavakspor, geçen Perşembe günü korona virüs şokuyla sarsılmıştı. 28 Mart Pazar günü saat 18.00'da EHF Avrupa Kupası'nda Lokomotiva Zagreb takımıyla karşılaşacak Bodrum ekibinde 5 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıkınca Bodrum'da oynanacak maç iptal olmuştu. Yarı final randevusunun Hırvatistan'da tek maç üzerinden oynanması için görüşmeler devam etti. Bir yandan da Yalıkavaklı sporculara testler yapıldı. Testler sonucunda 3 sporcu dışındaki tüm sporcuların Kovid-19 testi, pozitif çıktı.

Bu gelişmenin ardından Avrupa Hentbol Federasyonu(EHF) kararını açıkladı. Yalıkavakspor Kulübü, her iki maça da çıkamadığı için hükmen 10-0 ve 0-10 yenik sayıldı.

EHF'ye her türlü başvuru yapılmasına rağmen EHF, yarı final müsabakalarının ileri bir tarihte oynanmasına izin vermedi. EHF kararı ile birlikte Zagreb, yarı final oynamadan EHF Avrupa Kupası'nda finale çıkarken çıktığı her maçı kazanan Denizin Kızları kupadan elendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı