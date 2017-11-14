Sporcular Artık Lisanslarını İlçelerden de Çıkarabilecek

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, sporcu iş ve işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla Anamur, Tarsus ve Silifke ilçelerinde de lisans çıkarmaya başladı.



Yıllardır lisans çıkarmak için il merkezine gelen ve bu nedenle hem zaman hem de ekonomik kayıp yaşayan kulüpler, antrenörler ve sporcular, artık merkez dışında ilçelerde de lisan çıkarabilecek. İlk etapta Anamur, Silifke ve Tarsus ilçelerinde hizmete giren yerinde lisans uygulaması ilerleyen dönemlerde birçok ilçelerde hizmete girecek. Yeni lisans uygulama merkezlerinden lisanslarını çıkartan sporcular ve antrenörler, uygulamanın zaman ve ekonomik kaybın önlenmesi açısından önemli bir uygulama olduğunu, bu konuda yerinde lisans uygulaması hizmetini başlatan Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'e teşekkür ettiler. - MERSİN