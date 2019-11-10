Sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu

10.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:08

Eskişehir'de sporcuların, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 30 bin silindiri birleştirerek Atatürk silueti oluşturduğu video, 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Kaynak: AA