Sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu

Sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu

Eskişehir'de sporcuların, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 30 bin silindiri birleştirerek Atatürk silueti oluşturduğu video, 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

10.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:08

'de sporcuların, Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 30 bin silindiri birleştirerek Atatürk silueti oluşturduğu video, 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu
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