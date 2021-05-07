Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Çebi, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti
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Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Çebi, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Çebi, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu ile TSYD Trabzon Şubesi'ne gelen Çebi, burada yaptığı açıklamada, yaklaşan Tokyo Olimpiyatları öncesinde kota hakkı kazanan sporcuların sayısının hızla arttığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgını süresince olimpiyata aday veya kota hakkı kazanan bütün sporcularla sürekli bir araya geldiklerini ve iletişim kurduklarını anlatan Çebi, "Sayın Bakanımız başta olmak üzere olimpiyat sürecinin en iyi şekilde yönetilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Son derece verimli bir dönem geçiriyoruz zira pandemi sürecinin iyi yönetilmesinin karşılığı, olimpiyatlarda daha çok madalya anlamına da gelecek." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, derneğin çalışmaları hakkında Çebi'ye bilgi verdi.

Görevde bulundukları süre içerisinde sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra kentin sporuna katkı sağlamak için de projeler hayata geçirdiklerini aktaran Kılıç, "Bu konuda yeni proje çalışmalarımız var. Ayrıca spor kulübü de kurarak gençlerimizin spor yapma olanaklarını artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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