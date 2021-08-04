Sporcu Velilerinden Kabakcı'ya ziyaret
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Sporcu Velilerinden Kabakcı'ya ziyaret

Sporcu Velilerinden Kabakcı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bünyan Kız Voleybol Takımı sporcu velileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek spora ve sporcuya verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Bünyan Kız Voleybol Takımı sporcu velileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek spora ve sporcuya verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun önderliğinde spora ve sporcuya desteklerimiz hız kesmeden devam edecek. Çocuklarımızı spora yönlendirmedeki en büyük etken olan siz velilerimize de spora verdiğiniz değerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Sporcu Velilerinden Kabakcı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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