Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
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Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar

Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

14 Nisan'da yayınlanan 31454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sportif faaliyetlerin yanı sıra sporcular ve kulüpleri ilgilendiren maddelerin olduğu yeni kararlar alındı.

14 Nisan'da yayınlanan 31454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sportif faaliyetlerin yanı sıra sporcular ve kulüpleri ilgilendiren maddelerin olduğu yeni kararlar alındı.

14 Nisan 2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ilgili hükümlerine istinaden korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "spor müsabakaları, sporcu, yönetici ve diğer görevlileri" ilgilendiren tedbirler şu şekilde sıralandı: "İlgi (a) genelgenin sokağa çıkma yasağından muafiyet ile ilgili bölümünün (Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla) 29. Maddesinde "Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler" hükmü yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Karalarla ilgili yeni düzenlemeler

Bu hüküm doğrultusunda Bakanlıkça daha önce izin verilen faaliyetlerden, halen oynanmakta olan lig müsabakaları devam edecek ve tamamlanacak. Henüz başlamamış lig müsabakaları 16 Mayıs 2021 tarihinden daha sonraki ileri bir tarihe ertelenecektir. İzin verilen diğer şampiyona ve turnuvalardan 2021 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile ilgili seçme veya kota müsabakası özelliği taşıyan müsabakalar ile bu yıl veya gelecek yıl içerisinde yapılacak Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılacak sporcular için federasyonlarımız tarafından zorunlu olduğu belirtilen müsabakalar yapılacaktır. Diğer şampiyona ve müsabakalar ise 16 Mayıs 2021 tarihinden sonraki ileri bir tarihe ertelenecektir. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar ile Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlanan faal sporcular ile TOHM ve SEM sporcularının ve devam eden liglerde yer alan takım sporcularının antrenmanlara teknik ekiplerle birlikte genelgenin 29. Maddesinde belirtilen muafiyetten faydalanarak devam etmesi, bu antrenmanlarla ilgili tesislerin açık bulundurulması sağlanacaktır. Müsabaka ve antrenmanlar esnasında Sağlık Bakanlığı'nın ilgi (c) genelge ile belirtilen Covid-19 "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde belirtilen kurallara titizlikle uyulması gerekmektedir. Bölgesel Amatör Lig futbol organizasyonlarına katılacak kulüpler; sporcuları ve kulüp personeli için antrenman gün ve saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik başvurularını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapabileceklerdir. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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