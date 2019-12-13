Sporcu ve gönüllülerden öğrencilere yardım

13.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:04

Güroymak Spor Kulübü ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, Gölbaşı Beldesi Sıcaksu Köyü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Öğrencilerle bir süre sohbet ederek çeşitli oyunlar oynayan sporcu ve merkez gönüllüleri, çocuklara kırtasiye malzemesi hediye ederek, onları sevindirdi.

Kulüp başkanı Muzaffer Çelik, yaptığı açıklamada, haftanın belirli günlerinde köylere giderek gün boyu çocuklarla vakit geçirdiklerini belirterek, "Hem onların eğlenmesini sağlıyoruz hem de gelecekleri konusunda onlara rehberlik ediyoruz. Bizi çok sıcak karşılıyorlar. Oradan ayrılmamızı istemiyorlar." dedi.

Kaynak: AA