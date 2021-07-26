Sporcu Sevim Yıldır Türkiye 2.'si oldu
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Sporcu Sevim Yıldır Türkiye 2.'si oldu

Sporcu Sevim Yıldır Türkiye 2.'si oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Samsun'da düzenlenen '2021 Gençlik Kupası TSP 3 Yarışması' sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışmada yer alan sporcumuz Sevim Yıldır, çeyrek final ve yarı final elemelerini geçerek final atışında Türkiye 2.'si oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan 2021 Gençlik Kupası TSP 3 Yarışması, Samsun'da sona erdi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada klasik yay erkeklerde 105, klasik yay kadınlarda 74, makaralı yay kadınlarda 45, makaralı yay erkeklerde de 80 olmak üzere toplam 304 sporcu madalya mücadelesi verdi. Müsabakalara Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuzun başarılı sporcusu Sevim Yıldır da katıldı. Makaralı Yay Kadın yarışmasında çeyrek final ve yarı final elemelerini geçerek final atışları yapmaya hak kazanan sporcumuz Sevim Yıldır, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Tüm branşlarda her zaman başarıyı hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Samsun'dan Türkiye 2.'liği ile dönen sporcumuz Sevim Yıldır ve antrenörü Duygu Yardımcıoğlu'nu tebrik etti.

Kaynak: Bültenler

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