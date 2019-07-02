Sporcu Sağlığı Grandmedical'e emanet

Düzenlenen sponsorluk anlaşmasına göre Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bütün branşlarındaki sporcuların sağlık alanındaki ihtiyaçlarını Grandmedical Hospital karşılayacak.

Grandmedical Hospital'da imzalanan sponsorluk anlaşmasına, Manisa Büyükşehir Belediyepor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar ve Hastane Başhekimi Mümtaz Kahya katıldı. Gençlere spor olanağı sağlayan ve bütün branşlarda başarı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'a sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Grandmedical Hospital Başhekimi Mümtaz Kahya, imzalanan sponsorluk anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu. Kahya, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile sponsorluk anlaşması imzaladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluk temenni ediyoruz. Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'la sağlık alanında sponsorluk sağladık. Belediyelerin spora verdiği önemi bir vatandaş olarak önemsiyorum. Özellikle gençlerin spora yönelmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor'a başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir'den Teşekkür

Grandmedical Hospital ile imzalanan sponsorluk anlaşmasından dolayı hastane yönetimine teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyepor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar da, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Grandmedical Hospital'ın Manisa'da sağlık alanında önemli hizmetler verdiğinin altını çizen Nalbantlar, "Bugün sponsorluk anlaşması için Grandmedical Hatanesi'ne geldik. Grandmedical Grubu Manisa'nın önemli sağlık kuruluşlarından bir tanesidir. Sekiz yıldır da Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün de sponsorluğunu yapıyorlar. Gerek A takımlar düzeyinde gerekse alt yapılar anlamında cerrahi anlamda da bize destekleri çok büyük. Bu sponsorluk anlaşmasının her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler