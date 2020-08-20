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Sporcu performans test merkezi spor turizmi için önemli bir alt yapı oluşturuyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Sporcu Performans Ölçüm ve Değerlendirme Merkezi profesyonel sporcular için önemli bir altyapı hizmeti sağlıyor.

Sporcu performans test merkezi spor turizmi için önemli bir alt yapı oluşturuyor
20.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:53

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Sporcu Performans Ölçüm ve Değerlendirme Merkezi profesyonel sporcular için önemli bir altyapı hizmeti sağlıyor. 2019 yılında açılan merkezde sporcuların her türlü performans ölçümleri merkez dijital olarak yapılabiliyor.

Sporcu Performans Merkezi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Erzurum Atatürk Üniversitesi iş birliği ile yapıldı. Eğitim merkezinden yalnızca Milli Takım ve Federasyon düzeyindeki profesyonel sporcuların fiziksel, fizyolojik ve aynı zamanda psikolojik performansları ölçümleri yapılarak performans gelişimleri artırılabiliyor. Yapılan testlere göre sporcu eğitim merkezinde çeşitli antrenman programları öneriliyor. Bu sayede sporcuların müsabaka performansları artırılarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde etmeli sağlanıyor.

Sporcu Eğitim Merkezi içerisinde yarı olimpik yüzme havuzları, fitness salonu, hamam, sauna, tuz odası bulunuyor. Atatürk Üniversitesi öğrencileri lisansüstü öğretim gören öğrencilerin yüksek lisans ve doktora tezleri de bu merkezde yapılıyor.

Sporcu Eğitim Merkezinden şimdiye kadar İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi Takımı, Kayak Milli Takımı, Curling Milli Takımı ile Türkiye içerisinde gerek Süper Lig ve gerekse bir alt liglerde mücadele eden takımlardan Erzurum'da kamp yapanlar yararlandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Deniz Bedir, Spor Eğitim Merkezi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi 2019 yılında hizmete açıldı. Spor Kompleksinin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness merkezi, hamam ve sauna bulunmaktadır. Spor merkezinde sporcuların performanslarını geliştirmeye yönelik sporcu performans ölçüm ve değerlendirme ve Rehabilitasyon merkezi de bulunmaktadır. KUDAKA ve Erzurum Atatürk Üniversitesi iş birliği ile açılarak hizmete sunulmuştur. Merkezin kurulum amacı öncelikli olarak Erzurum ve çevresinde spor turizminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bölgeye gelen sporcuların performanslarını ölçerek ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olmaları yönünde katkı sağlamaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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