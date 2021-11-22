Sporcu Öğrencilerimiz Semey ve Ural'dan Madalya ile Döndü
Semey'de düzenlenen Kazakistan Güreş Şampiyonası'nda öğrencilerimizden Bibikhan Nabieva 52 kg'da altın, Nargiza Voisova 56 kg'da gümüş; Ural'da düzenlenen Kazakistan Judo Şampiyonası'nda Nazgül Esimbek 78 kg'da gümüş madalya kazandı.
Semey'de düzenlenen Kazakistan Güreş Şampiyonası'nda öğrencilerimizden Bibikhan Nabieva 52 kg'da altın, Nargiza Voisova 56 kg'da gümüş; Ural'da düzenlenen Kazakistan Judo Şampiyonası'nda Nazgül Esimbek 78 kg'da gümüş madalya kazandı.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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