Sporcu Öğrencilerimiz Semey ve Ural'dan Madalya ile Döndü - Haberler
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Sporcu Öğrencilerimiz Semey ve Ural'dan Madalya ile Döndü

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Sporcu Öğrencilerimiz Semey ve Ural'dan Madalya ile Döndü

Semey'de düzenlenen Kazakistan Güreş Şampiyonası'nda öğrencilerimizden Bibikhan Nabieva 52 kg'da altın, Nargiza Voisova 56 kg'da gümüş; Ural'da düzenlenen Kazakistan Judo Şampiyonası'nda Nazgül Esimbek 78 kg'da gümüş madalya kazandı.

Semey'de düzenlenen Kazakistan Güreş Şampiyonası'nda öğrencilerimizden Bibikhan Nabieva 52 kg'da altın, Nargiza Voisova 56 kg'da gümüş; Ural'da düzenlenen Kazakistan Judo Şampiyonası'nda Nazgül Esimbek 78 kg'da gümüş madalya kazandı.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

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