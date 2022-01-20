Sporcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı - Haberler
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Sporcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Sporcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, basketbol turnuvasından dönen öğrencileri taşıyan minibüs şarampole devrildi.

SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, basketbol turnuvasından dönen öğrencileri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 10 öğrenci ile bit öğretmen yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Siirt'te düzenlenen basketbol turnuvasına katılan ve Gaziantep'e dönmek üzere yola çıkan lise öğrencilerini taşıyan S.K. yönetimindeki 26 AEC 761 plakalı minibüs, buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, devrilen minibüste bulunan 10 sporcu öğrenci ile bir öğretmen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sporcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Sporcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Sporcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Sporcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, basketbol, Siverek, Minibüs, Güncel, Haber

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