Sporcu Hakem Sandalyesine Çarptı, Başhakem Üzerine Düştü
Samsun'un Canik ilçesinde voleybol müsabakasında sporcunun hakem sandalyesine çarparak başhakemin sporcunun üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde voleybol müsabakasında sporcunun hakem sandalyesine çarparak başhakemin sporcunun üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Canik ilçesi Atatürk Spor Salonu'ndaki Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Yarı Finali'nde, Bursa Osmangazi Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu ile Bingöl Solhan Yatılı Bölge Ortaokulu karşılaştı.
Müsabaka sırasındaki bir pozisyonda Bingöl Solhan Yatılı Bölge Ortaokulu sporcusu 14 yaşındaki Umut Acar, kafasını başhakem sandalyesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden başhakem Fatih Acun da Acar'ın üzerine düştü.
Hafif yaralanan sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan başhekem Acun ve Acar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA