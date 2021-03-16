Sporcu atölyesi projesi başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetenekli genç sporculara yönelik bir projeye imza attı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetenekli genç sporcuların desteklenmesi, gelişiminin takip edilmesi ve başarı düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Sporcu Atölyesi" projesine start verdi. Kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle beraber başlanan projede, sporcuların performans taramaları ve vücut analizleri ölçümlerinin yapıldığı ilk etapta sporculara hedefleri gösterilmiş oldu. Periyodik aralıklarla yapılacak bu testler ile sporcunun gelişim takibi ve profesyonel spor hayatına adaptasyonu kolaylaştırılması planlanıyor. Özel hastane ile Düzce'de hizmet veren spor mağazalarının sponsor olduğu projenin her aşamasında sporculara tıbbi, medikal ve sportif olarak destek verilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı