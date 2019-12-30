: SPORCU AİLELER - Masa tenisinde geleceğin başarılı raketlerini yetiştiriyorlar - ZONGULDAK

30.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:25

Zonguldak'ta masa tenisi antrenörlüğü yapan, oğlu ile kızını da bu branşta sporcu ve antrenör olarak yetiştiren Baki Abasız, geleceğin başarılı raketlerini keşfedebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda elektrikçi olarak çalıştığı dönemde masa tenisiyle ilgilenmeye başlayan Baki Abasız (53), antrenör olarak görev aldığı takımlarda çeşitli başarılar kazandı.

Oğlu Berkan ve kızı Betül Rabia'nın küçük yaşlardan itibaren bu sporla ilgilenmesini sağlayan Abasız, onların da başarılı birer sporcu olması için ter döktü.

Şimdilerde sporculuğun yanı sıra il hakemliği ile antrenörlük görevleri bulunan oğlu ve Antalya'da yine antrenörlük yapan kızıyla geleceğin başarılı raketlerini yetiştirmek için emek harcayan Baki Abasız, ailece tutkunu olduklarını aktardığı masa tenisine hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Baki Abasız: "Masa tenisi, ailece bizde bir tutku"

Baki Abasız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır masa tenisi antrenörlüğü yaptığını ve iki çocuğunun da küçük yaşlardan itibaren bu sporla ilgilendiğini söyledi.

Bu branşın bireye çok yönlü özellikler kattığını belirten Abasız, "Masa tenisi çocuklarımızın düşünce yeteneklerini hızlandırıyor. Daha kararlı olmalarını ve hızlı reaksiyon göstermelerini sağlıyor. Odaklanma konusunda da yardımcı oluyor. Elimden geldiğince çocuklarımıza bu sporu öğretmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Abasız, masa tenisinin ülkede her geçen gün geliştiğini ve başarılı sporcular çıkardıklarını anlatarak, kendi çocuklarının da bu spora gönül vermiş olmaları nedeniyle mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ailece masa tenisi oynamaktan keyif aldıklarını kaydeden Abasız, "Hem oğlumu hem de kızımı birinci kademe masa tenisi antrenörü olarak yetiştirdim. Aynı zamanda il antrenörü yaptım. Masa tenisi ailece bizde bir tutku. İnanıyorum ki onlar da kendi çocuklarına ileride bu sporu sevdirecekler. Biz ailece masa tenisiyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu bayrağı benden sonra çocuklarımın taşıyacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Berkan Abasız: "Bu sporu çok seviyoruz"

Babasının izinde ilerleyen Berkan Abasız, hobi olarak başladıkları masa tenisinde zamanla turnuvalara katıldıklarını ve elde ettikleri çeşitli derecelerle hevesli hale geldiklerini aktardı.

Bu branşa dair her şeyle ilgilendiğini vurgulayan Abasız, şöyle konuştu:

"Masa tenisinde antrenörlüğün yanı sıra sporculuk ve hakemlik de yapıyorum. Bana göre en güzel kısmı sporculuk. Çünkü orada yeteneğimi sergiliyorum. Babam bana antrenörlüğün nasıl bir şey olduğunu çok güzel bir şekilde öğretti ama bu işi babam kadar güzel icra edebilir miyim, bilemiyorum. Çünkü o buradaki çocuklara da babalık yapıyor. Hepsiyle tek tek ilgileniyor. Babamdan öğrenmem gereken çok şey olduğunu düşünüyorum."

Berkan Abasız, "Masa tenisi fiziken ve ruhen bize işlenmiş bir şey. Antrenman yapmadığımız zaman bir gerginlik oluyor çünkü bizde bağımlılık yapmış. En güzel bağımlılık da bu olsa gerek. Ailece bu sporu çok seviyoruz ve masa tenisinin tutkunuyuz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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