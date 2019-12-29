: SPORCU AİLELER - Adını çocuklardan alan takım, profesyonel lig yolunda

29.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:01

İzmirli iş insanının kurduğu ve çocuklarının isimlerinin baş harfleriyle isimlendirdiği HİTAB Spor, aile üyelerinin de çabasıyla profesyonel liglere yükselmek için mücadele veriyor.

Futbola olan tutkusunu amatör bir kulüpte yönetici olan babasından alan ve bunu devam ettirmek üzere bir kulüp kurmaya karar veren iş insanı Hakan Beşyıldız, Aralık 2018'de çocukları Hatice İrem, Tunahan ve Asude Beliz'in baş harflerinden oluşan Bornova HİTAB Spor'u kurdu.

Beşyıldız'ın oğlu Tunahan'ın futbolcu, kardeşi Ozan'ın da genel kaptan olarak görev yaptığı kulübün futbol takımı, aldığı başarılı sonuçlarla kısa sürede İzmir 2. amatör kümeden 1. amatöre yükseldi.

1. Amatör C Grubu'nda yoluna devam eden HİTAB Spor, profesyonel lige yükselme mücadelesini sürdürüyor.

Kulüp başkanı Hakan Beşyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile olarak kurdukları futbol takımının başarıya inandığını ve neticesinde 1. amatöre kadar yükseldiğini belirterek, "Hedef en kısa sürede takılmadan profesyonel lige çıkmak." dedi.

Oğlu Tunahan'ın hak ettiği için takımda forma giydiğini aktaran Beşyıldız, şöyle konuştu:

"Takımda hiçbir futbolcuya karışmam, hocalar ne takdir ederse o. Kesinlikle de benim oğlum olduğu için takımda oynamıyor. Herkes buna inansın, hocalar takdir ettiği zaman yedek bırakabilirler, hiç sıkıntı yok. Takımın oyununa, düzenine müdahale etmiyorum. Yapmam gereken neyse onu yapıyorum."

Beşyıldız, oğlu Tunahan'ın kafa toplarında çok zayıf olduğunu vurgulayarak, "Kafayla golleri var ama kafa vurmayı bilmiyor, yoksa muhteşem bir sol ayağı var." ifadelerini kullandı.

Tunahan Beşyıldız: "Ben sahada yapmam gereken şeylerle ilgileniyorum"

Tunahan Beşyıldız da takımda sağladıkları disiplinin başarıyı getirdiğini söyledi.

Profesyonel lige çıkmak istediklerini dile getiren Tunahan Beşyıldız, şunları kaydetti:

"Babamın kulüp başkanı, amcamın genel kaptan olması beni etkilemiyor. Ben sahada yapmam gereken şeylerle ilgileniyorum. Babam ve amcam beni diğer arkadaşlarımdan ayırt etmiyor. Zaten ben de böyle bir şeye müsaade etmem. Güzel bir aile ortamımız var. Zaten kulübün kurulmasındaki asıl amaç da buydu."

Ozan Beşyıldız: "Babamız futbol sevdalısı"

Genel Kaptan Ozan Beşyıldız da önemli bir başarı yakaladıklarını ancak aynı ciddiyetle yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Ailenin erkeklerinin futbola düşkün olduğunu aktaran Beşyıldız, "Babamız futbol sevdalısı. Yeni Bornovaspor'da yöneticiydi. Bayrağı ondan devraldık, aile şirketi olarak devam ediyor. Sevgiyi büyütüyoruz, aile genişliyor. Çocuklar, torunlar büyüyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu