Spora dikkati çekmek için 50 kilometrelik yolu 6 saatte koştu İstanbul'dan Kurban Bayramı için memleketi Şırnak'a gelen 53 yaşındaki Ramazan Değer, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'ndan 50 kilometre uzaktaki Cizre ilçesine 6 saatte koştu.

İstanbul'dan Kurban Bayramı için memleketi Şırnak'a gelen 53 yaşındaki Ramazan Değer, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'ndan 50 kilometre uzaktaki Cizre ilçesine 6 saatte koştu.

İstanbul'da veteriner kliniğinde çalışan ve yüzme sporuyla da ilgilenen Cizreli Değer, bayram tatili için geldiği Şırnak'ta, sporun önemine dikkati çekmek amacıyla koşu yaptı.

Değer, 4 aylık antrenman sonunda, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan sabah başladığı koşuyu Cizre'deki Nuh Nebi Camisi önünde tamamladı.

Toplam 50 kilometrelik yolu 6 saatte koşan Değer'i, cami önünde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Değer'e, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yürük ve bazı dernekler plaket ile madalya verdi.

Ramazan Değer, koşuyu vefat eden babası Mehmet Değer'e armağan ettiğini belirterek, "Rahmetli babamın bir tavsiyesi vardı. 'Oğlum her zaman spor yap, spor sağlıktır, spor şifadır. Gençlere de tavsiye et, onlara da öğret.' derdi. Gençlere örnek olsun diye koştum. Herkes de yapabilir." ifadelerini kullandı.

Değer, yorulduğunu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Daha önce Edirne'den Habur'a bisikletle geldiğini belirten Değer, "Hedefim bisikletle İstanbul'dan hacca gitmek." dedi.

Kaynak: AA