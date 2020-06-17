Spora başlarken dikkat
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Spora başlarken dikkat

Uzun süredir evde hareketsiz kalan vatandaşlar sağlıklı yaşamak, fit görünmek, kilo vermek gibi birçok nedenden dolayı spor salonlarına, pilatese ve fitness'a gitmeye başlarken sakatlıkların yaşanmaması için ne yapmalıyız?

Spora başlarken dikkat
17.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:40

Koronavirüste vaka sayısının azalması ile birlikte normalleşme adımları bir bir atılıyor. 1 Haziran itibariyle alınan önlemler ile birlikte restoran, kafeler, park ve bahçeler, kıraathane, kaplıcalar, spor salonları, plajlar, müzeler ve turizm tesisleri faaliyete geçti.

Spora başlamanın aynı zamanda kas iskelet sistemi sakatlıklarına da davetiye çıkarabileceğini belirten Romatem Bursa Spor Hekimi Uzm. Dr. Gökhan Özhan, " Düzenli yapılan sporun faydaları olduğu kadar uygun olmayan antrenmanların vereceği hasarlar kalıcı sakatlıklara da yol açabilir. Virüsten dolayı yaklaşık iki buçuk aydır evdeyiz ve hareketsizlikten dolayı kontrolsüz bir şeklide spor yapmak geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Vatandaşlar evde kaldığımız bu süreyi telafi etmek isteyecekler. Spor yapmanın orta ya da uzun vadede sonuç gösterdiğini unutmayın sportif aktivitelerinize yavaş yavaş başlamak ve yavaş yavaş arttırmakta fayda var. Antrenman kişiye özel hazırlanmalı ve ihtiyaçlar iyi tespit edilmelidir. Kişinin anatomik problemleri, kas kuvvet ve esneklik eksikleri iyi tespit edilmezse sakatlık da kaçınılmaz olacaktır. Profesyonel sporcular sürekli kontrol altındadırlar ancak sürekli aktif olmayan insanlar spora başlangıç aşamasında özellikle risk altında" ifadelerini kullandı.

Ani Ölümler Erkeklerde Daha Fazla

Özhan sözlerine şöyle devam etti: "Sporda en korkulan durumlardan birisi ani ölümlerdir. Sportif aktivite sırasında veya takip eden 1 saat içinde herhangi bir travma olmaksızın gerçekleşen ölümler bu şekilde tanımlanır. Erkeklerde ve 35 yaş üstünde görülme oranı daha yüksektir. Genç erişkin sporcular spor yapmayan yaşıtları ile karşılaştırldığında ani ölüm görülme sıklığı 2,5 kat daha fazladır. Bu nedenle spora başlamadan önce hekime başvurulmalı, bir aile ve kişisel hastalık öyküsü almak ani ölüm riskini önemli ölçüde azaltmaktadır."

Spora Başlamadan Sakatlıkların Önüne Geçin

Özhan," Spora başlamadan sakatlıkların önüne geçmek sizin elinizde. Spor, sağlıklı yaşam demektir. Beslenme şekli ve düzenli uyku da bunun önemli bir parçasıdır. Planlı programlı çalışmak ve ilerlemek gerekiyor. Vücudunuzu iyi tanıyın ve sinyalleri iyi okuyun. Günlük haftalık ve aylık antrenman planlanmaları mümkünse uzman görüşü alınarak yapılmalıdır. Planda yapılan ani ve hızlı değişiklikler vücudun dengesi için kötü sonuçlar doğurabilir" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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