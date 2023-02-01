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Zymer Bytyqi, Konyaspor'dan ayrıldı

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Zymer Bytyqi, Konyaspor'dan ayrıldı

Konyaspor'un, Kosovalı oyuncusu Zymer Bytyqi, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Konyaspor'un, Kosovalı oyuncusu Zymer Bytyqi, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kanat oyuncusu Zymer Bytyqi ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından "Teşekkürler Zymer Bytyqi" notuyla yaptığı açıklamada, "Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos da, 26 yaşındaki başarılı futbolcu ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Yunan ekibinin Bytyqi transferi için Konyaspor'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

Bytyqi, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 83 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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