Zverev ve Gauff, ABD Açık'ta İkinci Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Coco Gauff, karşılaşmalarını kazanarak ikinci tura ilerledi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Coco Gauff, ikinci tura yükseldi.

New York'ta düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, tek erkekler dünya 3 numarası Alman raket Alexander Zverev, Şilili raket Alejandro Tabilo'yu 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Tek kadınlarda dünya 3 numarası son Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff ise Avustralyalı tenisçi Ajla Tomljanovic'i 6-4, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Bestemsu Özdemir'in apar topar nikah masasına oturmasının nedeni ortaya çıktı

Magazin gündemine bomba gibi düşen evliliğin perde arkası netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.