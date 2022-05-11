ZTK finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak - Haberler

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ZTK finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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ZTK finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak

2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde oynanan yarı final ikinci maçları sonucunda Trabzonspor'u eleyen Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor'u eleyen Demir Grup Sivasspor finalde eşleşti.

2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde oynanan yarı final ikinci maçları sonucunda Trabzonspor'u eleyen Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor'u eleyen Demir Grup Sivasspor finalde eşleşti.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Mayıs, Spor, Haberler

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