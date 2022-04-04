Ziraat Türkiye Kupası'nın finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası'nın finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nın finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Final karşılaşması, 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadı, Türkiye Kupası, Spor, Haberler

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