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ZTK'da yarı final hakemleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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ZTK'da yarı final hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finalinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finalinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 10 mayıs salı günü Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında 20.30'da oynanacak maçta hakem Halil Umut Meled düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Yarı finalin bir diğer maçında 11 mayıs çarşamba günü 20.30'da oynanacak Demlir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Mayıs, Salı, Spor, Haberler

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