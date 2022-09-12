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Zorluoğlu ve Tekataş Elazığspor'u ağırladı

Spor Haberleri

Zorluoğlu ve Tekataş Elazığspor'u ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanı Ali Tekataş, Yomraspor maçı için Trabzon'da olan ES Elazığspor kafilesini akşam yemeğinde ağırladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanı Ali Tekataş, Yomraspor maçı için Trabzon'da olan ES Elazığspor kafilesini akşam yemeğinde ağırladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 2. Haftası'nda deplasmanda Yomraspor'la karşılaşan ES Elazığspor, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanı Ali Tekataş'ın konuğu oldu. Valilik yaptığı dönemde Elazığ'da görev yapan ve Elazığlılar tarafından oldukça sevilen Zorluoğlu ile Elazığlı olan Tekataş tarafından ağırlanan yöneticiler, teknik heyet ile futbolcular, keyifli vakit geçirdi.

Entegre Solar Elazığspor Resmi Sayfası'ndan yayımlanan teşekkür mesajında; "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ilimiz eski Valisi Sayın Murat Zorluoğlu'na ve TİSKİ Genel Müdürü hemşerimiz Sayın Ali Tekataş'a yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Murat Zorluoğlu Elazığspor Trabzon Spor Haberler

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