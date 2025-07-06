Zorbay Küçük, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak

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FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Kosova temsilcisi Drita ile Lüksemburg'un Differdange takımı arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Kosova temsilcisi Drita ile Lüksemburg'un Differdange takımı arasında 8 Temmuz Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Furkan Ürün yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Karşılaşmada Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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