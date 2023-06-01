Zonguldaklı Milli Atlet Doğukan Kilcioğlu'ndan Üçüncülük Başarısı

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, 8. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmalarında 110 metre engelli branşında üçüncü olarak Zonguldak'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı.

Zonguldaklı milli atlet Doğukan Kilcioğlu, 8. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmalarında 110 metre engelli branşında üçüncü olarak Zonguldak'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi ve milli atlet Doğukan Kilcioğlu, yeni bir başarıya daha imza attı. Kilcioğlu, Erzurum'da düzenlenen 8.Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmalarında 110 metre engelli branşında üçüncülük başarısı elde etti. - ZONGULDAK