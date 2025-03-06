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Zonguldaklı Arda Küçükkaya, Judo Türkiye İkincisi Oldu

Zonguldaklı Arda Küçükkaya, Judo Türkiye İkincisi Oldu
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Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Zonguldak'ı temsil eden Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Küçükkaya, Türkiye ikincisi olarak dikkatleri üzerine çekti. Başarısının ardından Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan'ı ziyaret etti.

Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Zonguldak'ı başarıyla temsil eden Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Küçükkaya, Türkiye ikincisi oldu.

Küçükkaya, elde ettiği derecenin ardından Okul Müdürü Ayhan Eliçora ve öğretmeniyle birlikte Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan'ı ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, genç sporcuyu ve antrenör öğretmenini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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