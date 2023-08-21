Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nde Tenis Turnuvası Sona Erdi

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün 72 yıllık tarihi tesislerinde 13 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Tenis Federasyonu T100 Masters Tenis Turnuvası sona erdi.

Genel klasmandaki puanlarını arttırmak ve Milli Takıma seçilme yolunda avantaj sağlamak üzere turnuvaya Türkiye'nin bir çok ilinden tek erkekler kategorisinde 69, tek kadınlarda 39, çift erkeklerde 22, çift kadınlarda 16, karışık çiftlerde 26, yeni başlayanlar kategorisinde de 14 tenisçi olmak üzere toplam 186 tenisçi katıldı. Başarılı ve güzel organizasyonu nedeniyle Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'ne Türkiye Tenis Federasyonu tarafından teşekkür yazısı yazıldı. Aynı zamanda turnuva için bu tarihi tesislere gelen sporcular ve aileleri kulübü, tesisleri ve organizasyonu çok beğendiklerini ifade ederek teşekkürlerini ilettiler.

Son gün yapılan final maçlarında; Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün lisanslı oyuncusu Ada Ofluoğlu İstanbul'dan katılan rakibi Orçun Recep Alkan'ı mağlup ederek 30+ tek erkekler kategorisini birincilikle tamamladı ve bu önemli turnuvanın en genç kategorisinin şampiyonluk kupasını Zonguldak'a getirdi. Ada Ofluoğlu Temmuz ayının son haftasında Samsun'da yapılan TTF T400 Masters Tenis Turnuvası'nda da şampiyon olmuştu.

35+ tek erkeklerde Trabzon'dan M.Kefeli birinci Sakarya'dan İ.Tek ikinci, 40+ tek erkeklerde Samsun'dan İ.H.Kurt birinci Yalova'dan M.Özcan ikinci, 45+ erkeklerde Bartın'dan T. Bağdat birinci Pamukkale'den A.Y. Albatros ikinci, 50+ tek erkeklerde Zonguldak'tan M.Hut birinci S.Gezer ikinci, 55+ tek erkeklerde Bartın'dan M. Oktay birinci İ. Keretli ikinci oldu.

Başarılı ve takdir edilen bir organizasyonla tenis turnuvasını tamamlayan ev sahibi Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü lisanslı oyuncularının kazandırdığı toplam 13 kupayı da müzesine götürdü.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün Başkanı Çetin Özçep turnuvanın direktörlüğünü yapan Mecbure Çep ve turnuva Başhakemi Zeynep Çevik'e, gözlemci hakemlere, katılan tüm sporcu ve izleyiciler ile emeği geçen herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK