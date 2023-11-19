Zonguldak'ta Yelken Kulübü Sağanak ve Fırtına Sonucu Sular Altında Kaldı
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Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde yaşanan sağanak ve fırtına nedeniyle Kozlu İlçe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Yelken Kulübü sular altında kaldı. Dev dalgalar kulübe zarar vererek içerisini suyla doldurdu.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle Kozlu İlçe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Yelken Kulübü sular altında kaldı.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde akşam saatlerinde fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Kozlu İlçe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Yelken Kulübüne zarar verdi. Dalgalar kulübün içerisinde bulunan kapıları kırarken, kulüp sular altında kaldı. Çevredeki vatandaşlarda o anları cep telefonlarına kaydederek zararı gözler önüne serdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor